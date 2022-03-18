Врач назвала самые распространенные причины аллергии

Аллерголог Анна Максимова перечислила самые распространенные причины аллергии, сообщает радио Sputnik.
Врач объяснила, что аллергия, как правило, является реакцией на раздражители, которые содержатся в продуктах питания и пыльце растений, а также на бытовую пыль, пылевых клещей и домашних животных.
По словам Максимовой, пищевая аллергия обычно развивается на те продукты, которые люди употребляют постоянно.
«Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее», – пояснила эксперт. Так как человек часто их использует, они как раз и являются причинно-значимыми аллергенами при развитии аллергий на пищу.
Самым распространенным бытовым аллергеном является пыль и клещи домашней пыли, добавила специалист. Максимова посоветовала ежедневно проводить влажные уборки.
«Часто виновниками симптомов круглогодичной аллергии являются аллергены плесневых грибков, они живут в почве комнатных растений либо в ванной комнате», – сказала врач.
Аллергия также может быть вызвана домашними питомцами. Гипоаллергенных животных не бывает, заверила эксперт.
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