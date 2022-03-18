Врач назвала самые распространенные причины аллергии

«Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее», – пояснила эксперт. Так как человек часто их использует, они как раз и являются причинно-значимыми аллергенами при развитии аллергий на пищу.