Граждан РФ поддержат на 546 млрд рублей

Правительство планирует направить на социальную поддержку граждан 546 млрд рублей из федерального бюджета. Отмечается, что большая часть этих средств будет направлена семьям с детьми от 8 до 16 лет. Об этом сообщает портал «Известия».

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Как говорится в документе, в плане правительства по социальной поддержке граждан содержится 11 мер. Общая стоимость их реализации оценивается в 546 млрд рублей. Планируется, что 363 млрд рублей будут распределены для поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Отмечается, что деньги начнут переводить в мае.

Кроме того, для вывоза российских граждан из-за рубежа будет потрачено 10 млрд рублей. Также планируется обеспечить упрощенный прием в российские вузы студентов, которые были отчислены из иностранных учебных заведений в связи с санкциями против России.