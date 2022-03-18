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34 минуты назад

Кабмин намерен направить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан

Елена Прошина

Правительство планирует направить на социальную поддержку граждан 546 млрд рублей из федерального бюджета. Отмечается, что большая часть этих средств будет направлена семьям с детьми от 8 до 16 лет. Об этом сообщает портал «Известия».

Граждан РФ поддержат на 546 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в документе, в плане правительства по социальной поддержке граждан содержится 11 мер. Общая стоимость их реализации оценивается в 546 млрд рублей. Планируется, что 363 млрд рублей будут распределены для поддержки нуждающихся семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Отмечается, что деньги начнут переводить в мае.

Кроме того, для вывоза российских граждан из-за рубежа будет потрачено 10 млрд рублей. Также планируется обеспечить упрощенный прием в российские вузы студентов, которые были отчислены из иностранных учебных заведений в связи с санкциями против России.

На поддержку рынка труда планируют направить 173 млрд рублей. Из них 94 млрд будут потрачены на выплату пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан. Отмечается, что россияне, которым грозит увольнение, смогут обращаться в службу занятости. Граждане, лишившиеся работы после 1 марта 2022 года, получат возможность заключать социальный контракт «для ведения предпринимательской деятельности, фермерства, развития личного подсобного хозяйства».

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