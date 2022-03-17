Россиянам ограничат вывоз красной икры с Камчатки

Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки в багаже и ручной клади авиапассажиров могут провести с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который вносит изменения в статью 103 Воздушного кодекса России.
Согласно документу, ограничение коснется вывоза в багаже и ручной клади авиапассажирами икры лососевых видом рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Таким образом авторы законопроекта планируют пресечь развитие браконьерства на Камчатке.
На сегодняшний день ежегодный объем перевозимой икры авиапассажирами превышает 500 тонн. Данный объем продукции браконьеры каждый год получают, уничтожая свыше 15 тысяч тонн лососей. По минимальным оценкам Россельхознадзора, которые приводятся в документе, ежегодный ущерб от этих действий составляет более 15 миллиардов рублей.