Россиянам ограничат вывоз красной икры с Камчатки

Эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки в багаже и ручной клади авиапассажиров могут провести с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025 года. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который вносит изменения в статью 103 Воздушного кодекса России.