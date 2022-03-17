«Лучше купить сейчас»: эксперт дал совет россиянам

«Люди сейчас запасаются гречкой и сахаром, их уже подняли на смех, потому что и гречку, и сахар производят у нас в изобилии. А вот действительно нужно закупать бытовую химию и предметы индивидуального ухода. На эти вещи космически взлетят цены», - предупредил экономист.