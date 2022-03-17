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1 час назад

«Лучше купить сейчас»: эксперт дал совет россиянам

Вероника Полынина

Российским потребителям следует запасаться не сахаром и гречкой, а бытовой химией и средствами личной гигиены. Об этом в интервью «Радио 1» заявил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

«Лучше купить сейчас»: эксперт дал совет россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, бытовая химия и средства личной гигиены уже начали дорожать. Уход с российского рынка крупных игроков, таких как Henkel и Procter&Gamble, приведут к дальнейшему росту цен.

«Люди сейчас запасаются гречкой и сахаром, их уже подняли на смех, потому что и гречку, и сахар производят у нас в изобилии. А вот действительно нужно закупать бытовую химию и предметы индивидуального ухода. На эти вещи космически взлетят цены», - предупредил экономист.

По мнению Рожанковского, инфляция на ключевые позиции не превысит 20%, а реальная инфляция на необходимые в каждом доме товары достигнет 40% и выше.

ФАС начала проверки цен на сахар

Рожанковский отметил, что ситуация в экономике должна привести к переоценке оплаты труда.

Ранее СМИ сообщали, что в России стали резко скупать прокладки, тампоны и подгузники, во многих магазинах они пропали с полок. Это связывают с логистическими проблемами поставок из-за санкций и грядущим подорожанием продукции.

Общество,Владимир Рожанковский,Procter & Gamble,
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