«Лучше купить сейчас»: эксперт дал совет россиянам

Российским потребителям следует запасаться не сахаром и гречкой, а бытовой химией и средствами личной гигиены. Об этом в интервью «Радио 1» заявил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.
По его словам, бытовая химия и средства личной гигиены уже начали дорожать. Уход с российского рынка крупных игроков, таких как Henkel и Procter&Gamble, приведут к дальнейшему росту цен.
«Люди сейчас запасаются гречкой и сахаром, их уже подняли на смех, потому что и гречку, и сахар производят у нас в изобилии. А вот действительно нужно закупать бытовую химию и предметы индивидуального ухода. На эти вещи космически взлетят цены», - предупредил экономист.
По мнению Рожанковского, инфляция на ключевые позиции не превысит 20%, а реальная инфляция на необходимые в каждом доме товары достигнет 40% и выше.
Рожанковский отметил, что ситуация в экономике должна привести к переоценке оплаты труда.
Ранее СМИ сообщали, что в России стали резко скупать прокладки, тампоны и подгузники, во многих магазинах они пропали с полок. Это связывают с логистическими проблемами поставок из-за санкций и грядущим подорожанием продукции.