В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме оценили перспективы возвращения смертной казни

Елена Прошина

Вопрос о возвращении смертной казни не находится в законодательной повестке, а Уголовной кодекс РФ и без того содержит большую линейку наказаний вплоть до пожизненного лишения свободы. Так в беседе с «Лентой.ру» оценила перспективы возвращения высшей меры наказания в России первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

В Госдуме оценили перспективы возвращения смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что отмена смертной казни была неотъемлемым условием вступления РФ в Совет Европы. При этом, по ее словам, в результате длительного моратория в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым высшей мере наказания.

«Оценивая перспективы возвращения смертной казни после выхода нашей страны из Совета Европы, важно не забывать о статье 55-й Конституции, в соответствии с которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — отметила Панькина.

Также она обратила внимание, что с одной стороны, Россия, приняв решение о выходе из СЕ, заявила о недопустимости манипулирования интересами страны и показала свое несогласие с политикой двойных стандартов, а с другой мораторий на вынесение смертных приговоров является суверенным правом РФ, которое не зависит от присутствия страны в международных организациях.

«И мы, прежде всего, исходим из главенствующих принципов права и их неукоснительного соблюдения», — заключила Панькина.

Ранее возможность отмены моратория на смертную казнь в России оценили в Совфеде и в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Общество,Конституционный комитет Госдумы,Совет по правам человека,Совет Европы,Совет Федерации,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители