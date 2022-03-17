В Госдуме оценили перспективы возвращения смертной казни

Вопрос о возвращении смертной казни не находится в законодательной повестке, а Уголовной кодекс РФ и без того содержит большую линейку наказаний вплоть до пожизненного лишения свободы. Так в беседе с «Лентой.ру» оценила перспективы возвращения высшей меры наказания в России первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

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Она напомнила, что отмена смертной казни была неотъемлемым условием вступления РФ в Совет Европы. При этом, по ее словам, в результате длительного моратория в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым высшей мере наказания.

«Оценивая перспективы возвращения смертной казни после выхода нашей страны из Совета Европы, важно не забывать о статье 55-й Конституции, в соответствии с которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — отметила Панькина.

Также она обратила внимание, что с одной стороны, Россия, приняв решение о выходе из СЕ, заявила о недопустимости манипулирования интересами страны и показала свое несогласие с политикой двойных стандартов, а с другой мораторий на вынесение смертных приговоров является суверенным правом РФ, которое не зависит от присутствия страны в международных организациях.

«И мы, прежде всего, исходим из главенствующих принципов права и их неукоснительного соблюдения», — заключила Панькина.