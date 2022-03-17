Четверть трудоустроенных россиян хотели бы сменить работу

Порядка 26% трудоустроенных россиян выразили желание поменять место работы или сферу деятельности. Об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Четверть трудоустроенных россиян так или иначе выступают за карьерные изменения и хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или одно из двух (26%). К кардинальным переменам - смене места работы и профессии - готов каждый десятый (11%). Такая же доля опрошенных хотела бы сменить только место работы (10%). Каждый двадцатый опрошенный хотел бы поменять сферу деятельности (5%)", - говорится в материалах опроса.

Доля тех, кто не готов к переменам в карьере, увеличилась за последний год - 73% работающих россиян против 60% в 2021 году. При этом порядка 56% опрошенных уверены, что в случае потери работы они без особого труда найдут равноценную замену. Каждый четвертый считает, что сможет найти новую работу с легкостью.

По мнению молодых людей, у них получится найти работу с наименьшими усилиями: среди россиян 18-24 лет такое мнение выразили 69%, среди 25-34-летних - 68%. Среди старшего поколения такой позиции придерживаются лишь 37%.

Менее уверены в положительном исходе поисков новой работы 40% россиян: 24% из них думают, что равноценную работу получится найти только с большим трудом. Еще 16% полагают, что это практически невозможно.

"Мы фиксируем снижение требований к эффективности управления и сильному менеджменту со стороны работников, при этом сохраняется требование к ответственности компании-работодателя", - отметил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на презентации данных в рамках шестого Санкт-Петербургского международного форума труда.

Метод опроса