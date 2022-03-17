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30 минут назад

Названы самые востребованные в будущем специальности

Вероника Полынина

SMM-специалисты и таргетологи могут вскоре оказаться невостребованными, тогда как специалисты в области IT и юриспруденции будут пользоваться все большим спросом. Об этом рассказал «Газете.ру» HR-специалист, эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян.

Названы самые востребованные в будущем специальности
Фото: РамблерРамблер

По его словам, после ухода крупных зарубежных компаний из России рынок столкнется с переизбытком SMM-специалистов и таргетологов.

«Они реально, скорее всего, будут не нужны. Классическая история, связанная с колл-центрами и службой поддержки. (...) В этом сегменте цены будут падать», - сказал Мурадян.

Наибольшим спросом будут пользоваться IT-специалисты. По словам Мурадяна, освоить язык программирования можно за 4-6 месяцев и позже с этими знаниями зарабатывать около 120 тысяч рублей в месяц. Также будет расти востребованность юристов, бухгалтеров, инженеров и малых предпринимателей.

«Ниша «купи-продай» будет достаточно востребованная. Что-то купил и перепродал на маркетплейсах, сделал какое-то собственное микропроизводство — это могут быть какие-то изделия ручной работы, домашнее производство ювелирной продукции, которая будет активно развиваться», - считает эксперт.

Ранее специалисты онлайн-сервиса «Работа.ру» заявили, что количество вакансий в последние две недели сокращается, тогда как число опубликованных соискателями резюме растет.

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