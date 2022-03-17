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39 минут назад

Эксперты объяснили, почему Россия избежала дефолта

Banki.loansBanki.loans

Российские эксперты заявили, что страна пока избежала дефолта из-за жадности иностранных инвесторов. Информацию предоставил портал Прайм.

Жадность зарубежных инвесторов помогла России избежать дефолта
Фото: Fotolia Fotolia

Известно, что несмотря на недостоверную информацию о том, что России будет дефолт, выплаты по еврооблигациям 17 марта 2022 года состоялись. Однако произошло этого благодаря жадности иностранных инвесторов.

Россия предоставила еврооблигации на сумму 117 миллионов долларов. Данная сумма – первый платеж по внешнему долговому обязательству Российской Федерации после заморозки части резервов РФ.

«Выплаты в долларах производятся из «замороженных» активов, при этом неожиданно оказалось, что до 25 мая производить переводы можно. Таким образом, страшилки по дефолту не оправдались, жадность с той стороны победила», — заявил эксперт Сергей Звенигородский.

Ранее наш новостной портал Banki.Loans сообщил, что платеж по евробондам прошел: в России дефолт пока отменяется.

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