Жадность зарубежных инвесторов помогла России избежать дефолта

Российские эксперты заявили, что страна пока избежала дефолта из-за жадности иностранных инвесторов. Информацию предоставил портал Прайм.
Известно, что несмотря на недостоверную информацию о том, что России будет дефолт, выплаты по еврооблигациям 17 марта 2022 года состоялись. Однако произошло этого благодаря жадности иностранных инвесторов.
Россия предоставила еврооблигации на сумму 117 миллионов долларов. Данная сумма – первый платеж по внешнему долговому обязательству Российской Федерации после заморозки части резервов РФ.
«Выплаты в долларах производятся из «замороженных» активов, при этом неожиданно оказалось, что до 25 мая производить переводы можно. Таким образом, страшилки по дефолту не оправдались, жадность с той стороны победила», — заявил эксперт Сергей Звенигородский.
Ранее наш новостной портал Banki.Loans сообщил, что платеж по евробондам прошел: в России дефолт пока отменяется.