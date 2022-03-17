Россиянам дали совет по хранению круп

Верхние полки кухонных шкафов хуже всего подходят для хранения круп из-за высоких температур, их стоит размещать ниже к полу, так они дольше пролежат. Такой совет россиянам в беседе с «Газетой.Ru» дала специалист по питанию Елена Доронкина.

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Выбирая емкости для хранения муки и круп, по ее словам, лучше останавливаться на жестяных коробках или ящиках. В полиэтиленовых пакетах продукты быстрее портятся, отметила Доронкина.