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1 час назад

Россиянам дали совет по хранению круп

Елена Прошина

Верхние полки кухонных шкафов хуже всего подходят для хранения круп из-за высоких температур, их стоит размещать ниже к полу, так они дольше пролежат. Такой совет россиянам в беседе с «Газетой.Ru» дала специалист по питанию Елена Доронкина.

Россиянам дали совет по хранению круп
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выбирая емкости для хранения муки и круп, по ее словам, лучше останавливаться на жестяных коробках или ящиках. В полиэтиленовых пакетах продукты быстрее портятся, отметила Доронкина.

Тем же, кто предпочитает хранить крупы в холщовых мешках, специалист порекомендовала «изредка их проветривать», чтобы «оживить бакалею». Также на мешки можно положить сверху древесный уголь, который предотвратит чрезмерную влажность и появление насекомых, добавила Доронкина.

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