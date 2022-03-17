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1 час назад

После указания прокуратуры в России построят сотни собачьих приютов

62info.ru62info.ru

Региональные власти ненадлежащим образом исполняют требования законодательства в области ответственного обращения с животными — 498-ФЗ от 2018 года, сказано в письме первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

Тысячи бездомных собак обретут дом
Фото: 62ИНФО62ИНФО

В частности, в ряде субъектов отсутствует необходимая инфраструктура для бездомных животных, не организованы их ветеринарный учет и идентификация, мониторинг численности, указано в письме.

Из-за того, что органы местного самоуправления не обеспечили исполнение переданных им полномочий в этой сфере, участились нападения бездомных собак на людей, сказано в документе. Сейчас в стране действует 567 приютов для безнадзорных животных. Для более 450 тыс. бездомных зверей нужны еще 469 заведений, сказано в письме Генпрокуратуры.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главам регионов принять дополнительные меры по организации приютов и контролю их работы, а Минприроды, Минсельхозу, Минфину и другим ведомствам — проработать вопросы, поставленные Генпрокуратурой.

В аппарате Виктории Абрамченко подтвердили подлинность документов. «Известия» направили запросы в обозначенные ведомства. В Минприроды «Известиям» заявили, что субъекты должны строить приюты за счет своих бюджетов. В январе 2021 года ведомство направило в регионы ряд модульных и легковозводимых типовых проектов приютов, разработанных на основе лучших мировых практик. Субъекты могут использовать эти проекты или свои, добавили в министерстве.

По оценке независимого эксперта рынка недвижимости Натальи Медниковой, 15-20 млрд рублей должно хватить на строительство 470 приютов, включая центры ветеринарной помощи при них.

Общество,Виктория Абрамченко,
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