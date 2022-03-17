Три простых и действенных способа отвлечься от тревожных мыслей

Психолог Колмановский посоветовал строить планы, чтобы отвлечься от тревоги.

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Тревога — закономерная реакция на напряженный новостной фон, а гораздо большие опасения вызывает человек, который сохраняет полное спокойствие и хладнокровие, считает психолог Александр Колмановский. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три способа отвлечься от тревожных мыслей.

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Во-первых, нужно больше проникаться участием к окружающим. Это звучит банально, но очень действенно, отметил психолог. По его словам, людям очень важно столкнуться с чьим-то пониманием и сочувствием. Это может помочь и сопереживающему человеку.

«Если сосредоточиться на чужих переживаниях, то свои переживания сильно отступают. У всех многих разрушились какие-то планы, какие-то денежные потери, какие-то коммуникационные потери. Стоит расспрашивать, сколько потерял денег, есть ли надежда какую-то часть вернуть, с кем не можешь связаться — вникать в конкретные житейские неблагоприятные обстоятельства. Понятно, что очень хочется своими такими же делиться, но так устроена психика, что легче становится не тогда, когда ты сам выговариваешься, а когда ты сам выслушиваешь», — объяснил Колмановский.

Во-вторых, необходимо стараться вносить как можно больше определенности и строить планы, так как нашей психике очень трудно существовать в подвешенном состоянии, не понимая, что человек будет делать завтра, через две недели или летом. Даже если эти планы потом изменятся, их все равно нужно строить, отметил Колмановский.

В-третьих, стоит поддерживать текущую рутину. Психолог посоветовал не откладывать уборку, готовку, покупку детской обуви или поход к окулисту.

«Важно стараться поддерживать всю текущую жизнь, которая сейчас кажется такой мелкой и неважной на фоне масштабных событий, но она очень заполняет внутреннюю пустоту», — поделился он.

Также, по словам Колмановского, может помочь отвлечься от тревожных мыслей спорт.