В Крыму может появиться новый город

Новый город на 50 тысяч жителей могут построить на западном побережье Крыма . Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов , передает « Прайм ».

По его словам, предложения по его расположению внесут в правительство России до 1 апреля.

Ранее в пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что с 1 февраля россияне имеют возможность безвозмездно получить гектар земли в арктических регионах страны. Участникам программы полагаются субсидии и льготные кредиты. Общая площадь земли, которая доступна участникам программы, составляет более 1 млн га. Самый широкий выбор земельных участков представлен в Мурманской области (более 700 тысяч га) и в Республике Карелия (337 тысяч га).