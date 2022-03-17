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25 минут назад

В Крыму может появиться новый город

Лера Букина

Новый город на 50 тысяч жителей могут построить на западном побережье Крыма. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Прайм».

В Крыму может появиться новый город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, предложения по его расположению внесут в правительство России до 1 апреля.

17 марта президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Ранее в пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что с 1 февраля россияне имеют возможность безвозмездно получить гектар земли в арктических регионах страны. Участникам программы полагаются субсидии и льготные кредиты. Общая площадь земли, которая доступна участникам программы, составляет более 1 млн га. Самый широкий выбор земельных участков представлен в Мурманской области (более 700 тысяч га) и в Республике Карелия (337 тысяч га).

Общество,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Минвостокразвития,Правительство РФ,
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