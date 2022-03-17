Зеленый праздник: как отмечают День святого Патрика в Ирландии и России

Семнадцатого марта люди в разных уголках мира отмечают День святого Патрика. Хотя этот праздник относится к культурному наследию Ирландии, его знают далеко за пределами страны.

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Интересно, что День святого Патрика отмечается и Русской православной церковью. Он был включен в месяцеслов в 2017 году и по установленному РПЦ порядку празднуется 30 марта. Патрик — небесный покровитель Ирландии — почитается Русской православной церковью наряду с другими европейскими святыми.

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Семнадцатое марта считается днем смерти Патрика. Эта дата также символизирует принятие христианства на Изумрудном острове. Символ праздника, как и самой Ирландии — трилистник.

Считается, что святой Патрик (около 385-461 н.э.) родился в римской Британии и в юношестве был похищен ирландскими разбойниками. В Ирландию он попал в качестве раба. В годы рабства Патрик обратился к христианскому богу, а затем стал священнослужителем и был рукоположен в епископы. Он внес большой вклад в распространение христианства в Ирландии, крестил жителей острова и основал там сотни церквей.

Для современных ирландцев День святого Патрика — государственный праздник. В стране 17 марта проводятся парады и фестивали. Местные жители исполняют национальные танцы кейли, наряжаются в зеленое (цвет символизирует Ирландию, покрытую зелеными лесами) и украшают свою одежду трилистником. Среди традиций — музыкальные и пивные вечеринки.

Этот праздник — хороший повод повеселиться и выпить "чарку Патрика". В бокал (стакан, рюмку) с виски кладется листок клевера, после чего чарочку необходимы осушить, а трилистник бросить через левое плечо — на удачу.

Отмечают Святого Патрика и в США, куда когда-то переехало много выходцев из Ирландии. Ежегодно воды реки Чикаго в одноименном городе окрашивают в зеленый цвет по случаю этого праздника.

В России тоже не забывают про День Патрика. В четверг, 17 марта, в разных городах страны пройдут праздничные мероприятия. Так, в столице в Библиотеке иностранной литературы можно послушать лекцию о легендарном святом, пишет "Москва. Центр". Ежегодно в Москве проходит ирландский фестиваль Irish Week, напоминает РИА Новости.