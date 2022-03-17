Роскомнадзор рассказал о судьбе WhatsApp в России

В России не ограничивается работа мессенджер WhatsApp. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает РИА Новости.
Ранее Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.
С 5 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России. А с 14 марта по указанию Генеральной прокуратуры начал блокировку Instagram на территории России. Следственный комитет возбудил против компании Meta, которой принадлежат соцсети, уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.
В Роскомнадзор подчеркнули, что работа мессенджера WhatsApp, который также принадлежит компании Meta, не ограничивается на территории России.
«Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», - заметили в ведомстве.
Там также напомнили, что перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года.
4 октября произошло масштабное падение сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram. Они оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за внутренней ошибки компании Facebook. В основном на проблемы жаловались жители США и Великобритании, а также Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции.