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28 минут назад

Роскомнадзор рассказал о судьбе WhatsApp в России

Алиса Селезнёва

В России не ограничивается работа мессенджер WhatsApp. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор рассказал о судьбе WhatsApp в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.

С 5 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России. А с 14 марта по указанию Генеральной прокуратуры начал блокировку Instagram на территории России. Следственный комитет возбудил против компании Meta, которой принадлежат соцсети, уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.

В Роскомнадзор подчеркнули, что работа мессенджера WhatsApp, который также принадлежит компании Meta, не ограничивается на территории России.

«Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», - заметили в ведомстве.

Там также напомнили, что перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года.

4 октября произошло масштабное падение сервисов Facebook, WhatsApp и Instagram. Они оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за внутренней ошибки компании Facebook. В основном на проблемы жаловались жители США и Великобритании, а также Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции.

Общество,Следственный комитет,Роскомнадзор,
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