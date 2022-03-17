В Петербурге обнаружили работающий «Макдоналдс»

Сеть ресторанов «Макдоналдс» объявила о приостановке деятельности в РФ с 14 марта, однако в Санкт-Петербурге нашлось одно работающее заведение. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам одного из сотрудников ресторана на Московском вокзале, заведение работает не по франшизе. Гостям предлагается весь ассортимент блюд, а также полное меню «МакКафе». Сотрудник добавил, что у касс наблюдается очередь из посетителей.

Ранее в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до момента завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. В компании отмечали, что решение возникших логистических и других проблем может занять около 45 дней, после чего не исключено, что рестораны снова откроются.