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39 минут назад

В Петербурге обнаружили работающий «Макдоналдс»

Елена Прошина

Сеть ресторанов «Макдоналдс» объявила о приостановке деятельности в РФ с 14 марта, однако в Санкт-Петербурге нашлось одно работающее заведение. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам одного из сотрудников ресторана на Московском вокзале, заведение работает не по франшизе. Гостям предлагается весь ассортимент блюд, а также полное меню «МакКафе». Сотрудник добавил, что у касс наблюдается очередь из посетителей.

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Ранее в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до момента завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. В компании отмечали, что решение возникших логистических и других проблем может занять около 45 дней, после чего не исключено, что рестораны снова откроются.

Изначально сообщалось, что сеть закроет все рестораны в России. Однако потом появилась информация, что ограничения могут не коснутся франчайзинговой сети. В частности, крупный франчайзи компании в Сибири также не планирует закрывать свои 25 ресторанов.

Общество,Видео,McDonald's,
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