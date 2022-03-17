Прима-балерина Большого театра покинула страну

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула страну и продолжит карьеру в Нидерландах. Об этом говорится на сайте Голландского национального балета.
Худрук балета Махар Вазиев прокомментировал эту информацию в беседе с РИА Новости.
«Да, это, видимо, так и есть. Но пока она написала заявление с просьбой дать отпуск на год», — отметил он.
При этом агентству «Интерфакс» театр сообщил, что Смирнова действительно покинула культурное учреждение.
Ранее информацию об отъезде из России опровергли певица Алла Пугачева, актер Сергей Безруков и телеведущий Иван Ургант.