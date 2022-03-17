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48 минут назад

Прима-балерина Большого театра покинула страну

МослентаМослента

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула страну и продолжит карьеру в Нидерландах. Об этом говорится на сайте Голландского национального балета.

Прима-балерина Большого театра покинула страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Худрук балета Махар Вазиев прокомментировал эту информацию в беседе с РИА Новости.

«Да, это, видимо, так и есть. Но пока она написала заявление с просьбой дать отпуск на год», — отметил он.

При этом агентству «Интерфакс» театр сообщил, что Смирнова действительно покинула культурное учреждение.

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Ранее информацию об отъезде из России опровергли певица Алла Пугачева, актер Сергей Безруков и телеведущий Иван Ургант.

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