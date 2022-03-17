В Крыму отказались от строительства опреснительных установок

В связи с началом работы Северо-Крымского канала, а также запланированным строительством в 2023-2024 годах еще двух водохранилищ для водоснабжения Ялты и Алушты, правительство Республики Крым не видит необходимости строить на полуострове опреснительные установки. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил Президенту России Владимиру Путину на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

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Данное решение уже согласовано с Правительством Российской Федерации. Пункт о строительстве опреснительной установки будет исключен из Государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Идея строительства опреснительных установок в Крыму возникла в период засухи 2020-2021 годов, которая вместе с водной блокадой со стороны Украины привела к тому, что на полуострове пришлось вводить серьезные ограничения по подаче воды населению. Планировалось, что первая опреснительная установка будет построена в Ялте.