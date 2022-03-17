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37 минут назад

В Крыму отказались от идеи строительства опреснительных установок

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 1

В связи с началом работы Северо-Крымского канала, а также запланированным строительством в 2023-2024 годах еще двух водохранилищ для водоснабжения Ялты и Алушты, правительство Республики Крым не видит необходимости строить на полуострове опреснительные установки. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил Президенту России Владимиру Путину на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

В Крыму отказались от строительства опреснительных установок
Фото: © kremlin.ru© kremlin.ru

Данное решение уже согласовано с Правительством Российской Федерации. Пункт о строительстве опреснительной установки будет исключен из Государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Идея строительства опреснительных установок в Крыму возникла в период засухи 2020-2021 годов, которая вместе с водной блокадой со стороны Украины привела к тому, что на полуострове пришлось вводить серьезные ограничения по подаче воды населению. Планировалось, что первая опреснительная установка будет построена в Ялте.

Северо-Крымский канал, до 2014 года обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде, был разблокирован в ходе специальной военной операции на Украине.

Общество,Сергей Аксенов,Владимир Путин,Правительство РФ,
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