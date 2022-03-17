Когда увеличат соцвыплаты в России

У российской финансовой системы даже в условиях санкционных ограничений имеются необходимые ресурсы для аккумулирования новых проектов и увеличения соцвыплат. Об этом сообщил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

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— Я абсолютно уверен в том, что касается зарплат бюджетников и в том, что касается выплат для семей с детьми, у российской финансовой системы есть достаточно ресурсов. Накопленные резервы и имеющиеся возможности вполне позволяют принять соответствующие решения, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Он также добавил, что государство примет меры по поддержке занятости населения. Он выразил уверенность в том, что граждане ощутят положительные изменения в ближайшем будущем. Многие правительственные проекты, по его словам, будут запущены к концу весны.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение социальных выплат и повышение прожиточного минимума, повышение зарплаты бюджетникам, чтобы не допустить увеличения уровня бедности и неравенства в стране, передает издание argumenti.ru.