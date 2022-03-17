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1 час назад

Россияне оценили фрикадельки из IKEA в десятки тысяч рублей

Елена Прошина

Вслед за бургерами из «Макдоналдса» россияне начали продавать замороженные фрикадельки из магазина IKEA. На популярном сервисе объявлений стоимость полуфабрикатов доходит до 70 тыс. рублей. Об этом пишет «Мослента».

Некоторые продавцы предлагают приобрести полуфабрикаты в комплекте с фирменным джемом и соусом. Многие продают и другие продукты питания из IKEA, среди объявлений есть сырники, сосиски, жареный лук и горчица. Стоимость варьируется от 2 до 70 тыс. рублей. А Александра из Екатеринбурга и вовсе оценила полуфабрикат в 350 тыс.

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«Мясные кулинарные изделия рубленные формованные. Фрикадельки классические. Уникальные коллекционные фрикадельки европейской компании IKEA», - написала она в объявлении.

Среди других товаров популярной сети, на продаже которых продавцы хотят нагреть руки, есть, к примеру, мягкая игрушка «Питон», которая оценивается до 50 тыс. рублей. Остаток от карандаша IKEA, купленный в 2007 году, продают под видом «раритетного» за 15 тыс. рублей. Деревянный поднос можно приобрести за 5 тыс. рублей, а металлическую ложку предлагают за 200 тыс., называя ее «коллекционной».

Общество,Видео,McDonald's,Ikea,
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