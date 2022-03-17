Россияне оценили фрикадельки из IKEA в десятки тысяч рублей

Вслед за бургерами из «Макдоналдса» россияне начали продавать замороженные фрикадельки из магазина IKEA. На популярном сервисе объявлений стоимость полуфабрикатов доходит до 70 тыс. рублей. Об этом пишет «Мослента».

Некоторые продавцы предлагают приобрести полуфабрикаты в комплекте с фирменным джемом и соусом. Многие продают и другие продукты питания из IKEA, среди объявлений есть сырники, сосиски, жареный лук и горчица. Стоимость варьируется от 2 до 70 тыс. рублей. А Александра из Екатеринбурга и вовсе оценила полуфабрикат в 350 тыс.

«Мясные кулинарные изделия рубленные формованные. Фрикадельки классические. Уникальные коллекционные фрикадельки европейской компании IKEA», - написала она в объявлении.