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30 минут назад

Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки

Мария Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об отмене всех коронавирусных ограничений на поездки между Россией и Белоруссией с полуночи 18 марта. Об этом сообщается на сайте правительства.

Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин рассказал, что это решение согласовано с президентом России и белорусским премьером Романом Головченко.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран», - подчеркнул Мишустин.

Премьер назвал укрепление интеграции в Союзном государстве «лучшим ответом на санкционный прессинг».

14 марта Россия возобновила авиасообщение с Китаем и с Индонезией. Полеты в эти страны были приостановлены из-за пандемии.

Также с 14 марта увеличилось количество рейсов в Индию, Азербайджан, Вьетнам, Бахрейн, Армению, Мальдивы, Киргизию, Казахстан, Иран, Ирак, Индию, Узбекистан, Таиланд, Сербию, Монголию, Саудовскую Аравию и Таджикистан.

Общество,Роман Головченко,Михаил Мишустин,
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