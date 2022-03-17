Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об отмене всех коронавирусных ограничений на поездки между Россией и Белоруссией с полуночи 18 марта. Об этом сообщается на сайте правительства.
Мишустин рассказал, что это решение согласовано с президентом России и белорусским премьером Романом Головченко.
«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран», - подчеркнул Мишустин.
Премьер назвал укрепление интеграции в Союзном государстве «лучшим ответом на санкционный прессинг».
14 марта Россия возобновила авиасообщение с Китаем и с Индонезией. Полеты в эти страны были приостановлены из-за пандемии.
Также с 14 марта увеличилось количество рейсов в Индию, Азербайджан, Вьетнам, Бахрейн, Армению, Мальдивы, Киргизию, Казахстан, Иран, Ирак, Индию, Узбекистан, Таиланд, Сербию, Монголию, Саудовскую Аравию и Таджикистан.