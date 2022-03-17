Россия и Белоруссия сняли все ограничения на поездки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об отмене всех коронавирусных ограничений на поездки между Россией и Белоруссией с полуночи 18 марта. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Мишустин рассказал, что это решение согласовано с президентом России и белорусским премьером Романом Головченко.

«Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран», - подчеркнул Мишустин.

Премьер назвал укрепление интеграции в Союзном государстве «лучшим ответом на санкционный прессинг».

14 марта Россия возобновила авиасообщение с Китаем и с Индонезией. Полеты в эти страны были приостановлены из-за пандемии.