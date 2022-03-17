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44 минуты назад

Москвичам пообещали «апрельское тепло»

Алиса Селезнёва

В Москве на следующей неделе ожидается днем до 10 градусов тепла и резкое таяние снега. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, холода в Центральной России заканчиваются, и к выходным столбики термометров не только вернутся к норме, но и превысят ее.

«А все благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду», - пояснил Тишковец.

Синоптик отметил, что ночью 18 марта будет все еще минус 7-12 градусов, однако днем ожидается уже 0… + 5. В выходные станет еще теплее – днем столбики термометров могут подняться уже до +4…+9 градусов, что означает опережение климатического графика на целую декаду.

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«Начало следующей недели ознаменуется апрельским теплом. Под утро столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух станет прогреваться до 10-градусного тепла», - заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

По его словам, благодаря такому резкому потеплению, сугробы станут интенсивно таять, и к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится на 10 сантиметров.

Ранее Москву накрыли морозы до -18 градусов. По информации синоптиков, эти «ни разу не весенние» холода были вызваны «ультраполярным вторжением».

Общество,Погода,Видео,Евгений Тишковец,
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