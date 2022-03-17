Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть в России горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства.

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"До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать ее поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приема и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.

Также к этому сроку Росздравнадзор должен провести проверку наличия в аптечной сети минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи и доложить о результатах правительству.

Кроме того, Голикова поручила регионам в кратчайшие сроки провести анализ назначаемых врачами лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Территориальные управления Росздравнадзора должны проверить их наличие в аптеках и на складах производителей и предоставить доклад о проделанной работе в правительство к 22 марта.