Разбираем закон о фейках: за что вас могут посадить на 15 лет

Госдума единовременно во втором и третьем чтении приняла закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Закон одобрен Советом Федерации.

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Сразу после этого президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

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Новые статьи вступили в силу.

Так называемый закон о фейках включает в себя три новые уголовные статьи и две административные. Самое суровое наказание предусматривает собой статья 207.3. УК РФ: если распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ повлечет тяжкие последствия, то наказание составит до 15 лет тюрьмы.

Для начала: что такое фейк?

Фейк — информация, которая не соответствует действительности и не может быть подтверждена официальным источником.

Требование Роскомнадзора от 24 февраля 2022 года:

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников».

Комментарий: Здесь есть одна проблема. Дело в том, что Роскомнадзор не приводит перечень официальных российских источников. Скорее всего речь идет о недостоверности любой информации, кроме исходящей от должностных лиц РФ и госорганов.

О чем этот закон?

Для понимания: по своей сути закон делится на три составляющих:

I: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Это 20.3. 3 КоАП и 280.3 УК РФ.

20.3.3 КоАП содержит две части.

1. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Наказание: для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

2. Те же действия, что в первой части, но сопровождающиеся, например, призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан. Наказание: штрафы граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

280.3 УК РФ так же содержит две части.

1. Первая часть повторяет сопоставимую 1 ст. 20.3.3 КоАП. Привлекать по ней могут лиц, которые в течении года совершили повторное административное правонарушение по аналогичной административной статье. Наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

2. Вторая часть: те же самые публичные действия, однако в данном случае повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Наказание: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на пять лет.

Комментарий: Под публичное действие может попасть все что угодно, начиная от обычной встречи со знакомыми, за исключение личного разговора один на один или личной переписки. Не говоря уже о митингах, пикетах и прочих акциях.

Из статей абсолютно непонятно что является дискредитацией Вооруженных Сил РФ, никакой нормы на этот счет нет. Поэтому под дискредитацию может попадать любое несогласие с действиями ВС РФ.

II: «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». По сути, это призывы к санкциям.

Статьи 20.3.4 КоАП РФ и 284.2 УК РФ.

Обе статьи содержат одну часть.

По 20.3.4 КоАП РФ призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением, союзом к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц наказываются — для граждан: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц: от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц: от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

При повторном правонарушении 20.3.4 КоАП РФ в течении года человека могут привлечь к уголовной ответственности по 284.2 УК РФ. Тут наказание от максимального штрафа в 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Комментарий: Призыв — это обращение с предложением в побудительной форме к каким-либо действиям. Но реальность говорит о том, что скорее всего будут привлекать к ответственности не только за призывы к санкциям, но и за одобрение введенных ограничений.

III: Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Это уголовная статья 207.3 УК РФ

Содержит в себе три части.

1. Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Наказание: штраф от 700 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

2. Те же самые действия, что и в первой части, однако совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с искусственным созданием доказательств обвинения;

г) из корыстных побуждений;

д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Наказание: штраф от 3 млн. рублей до лишения свободы на срок до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия.

Наказание: лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Комментарий: Это сердце всего закона о фейках. И самый опасный закон для СМИ. Административного наказания не предусмотрено, сразу наступает уголовная ответственность.

Публичный характер распространения информации проявляется в использовании для этого средств массовой информации, социальных сетей, мессенджеров (при массовой рассылке), выступление на собраниях, митингах, пикетах и акциях. Но по сути, опять же встреча с друзьями может уже иметь публичный характер.

Кого касается этот закон?

Часть СМИ, доступ к которым еще остался открыт после массовых блокировок РКН, заявили о приостановке своей работы на неопределенный срок. Другая часть удалила и отредактировала свои материалы из-за угрозы закрытия или, что еще хуже, уголовного преследования по закону о фейках. Подобное обращение сделали «Свободные».

Можно предполагать, что закон так же направлен против блогеров. Это люди, которые имеют возможность высказываться на большую аудиторию. Их мнения и высказывания на тему спецоперации могут быть расценены как недостоверная и неподтвержденная информация, которая может навредить ВС РФ.

В любом случае, даже обычному человеку следует сейчас быть максимально осторожным в любых социальных сетях, мессенджерах и на информационных порталах. Небольшая практика применения закона уже показывает, что протоколы составляют за посты и комментарии, расцененные как правонарушение или преступление по вышеизложенным статьям КоАП и УК РФ.

Можно ли привлечь к ответственности за материалы, публикации, посты, вышедшие до вступления закона в силу?

КоАП и УК РФ не имеют обратной силы. Однако административные правонарушения могут быть признаны длящимися. Такой принцип в России уже применялся. Это значит, что публикации на новостных ресурсах или любые посты в соцсетях, а также комментарии, находящиеся в публичном доступе, будут нарушать закон. Есть четкая рекомендация просмотреть все свои ленты в соцсетях и, если что-то попадает под новый закон, лучше удалить это, чтобы обезопасить себя.

Как уже применяется этот закон?

На момент 16 марта 2022 года после вступления в силу закона о «дискредитации» армии, полиция составила порядка 200 протоколов в нескольких российских городах. Об этом сообщает проект юридической помощи «Сетевые Свободы». Так же начали возбуждаться первые уголовные дела.

Вот несколько примеров:

16 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении ложной информации о действиях вооруженных сил РФ. Фигурантка — Instagram-блогер Вероника Белоцерковская. По данным следствия, она опубликовала посты, где содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины».

Еще два фигуранта — из Томской области. Обвинения предъявили жительнице Северска (это закрытый город), которая якобы распространяла недостоверную информацию через мессенджеры. А также жителю Томска, который публиковал в соцсетях «недостоверные сведения от очевидцев».

Громкая история редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой. Она вышла с провокационным плакатом в эфир. Из этого плаката мы можем процитировать фразу: «Остановите пропаганду! Здесь вам врут!» Девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако суд назначил ей наказание не за эту акцию, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого в своем видеобращении, где объясняла свой поступок. Решение суда по административному делу не исключает заведения на нее уголовного по новой статье УК РФ.

Житель Воронежской области оштрафован на 30 тысяч рублей. Отмечается, что дискредитирующую Вооруженные силы РФ информацию мужчина разместил в социальных сетях.

Житель Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) получил штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России, которые выполняют военную спецоперацию на Украине. «Это был комментарий под одним из постов «ВКонтакте». Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков Z на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: Z — засранцы», — рассказала начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО Ольга Абмайкина.

В Якутии составили протокол о дискредитации российских вооруженных сил на главу регионального отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына из-за поста с видео, где журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко рассказывает о ситуации в украинском Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.

Самые нелепые случаи обвинений

Девушка повязала ленточку зеленого цвета, являющуюся символом мира, и демонстрировала ее публично. Идет рассмотрение дела.

В Иваново (Ивановская область, Центральная Россия) активиста задержали за плакат со звездочками. На него составили протокол по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

В Костромской области России оштрафовали священника за проповедь.