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2 часа назад

Центробанк нашел способ обойти блокировку Visa

Ura.RuUra.Ru

Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами.

Система быстрых платежей как способ обойти блокировку Visa
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ.

Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних.

С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.

Общество,Владимир Путин,Банк России,Visa,
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