Система быстрых платежей как способ обойти блокировку Visa

Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами.

«Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ.

Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних.

С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир».