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39 минут назад

Появилось видео с накинувшимися на сахар покупателями в магазине

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Покупатели в российском магазине расхватали весь сахар. Снятые очевидцами кадры из опубликованы в Telegram-канале «Новости Москвы». Предположительно инцидент произошел в супермаркете «Магнит».

«Битва за сахар продолжается. Белый порошок в пакетах был разобран за 20 секунд», – говорится в публикации канала.

В Федеральной антимонопольной службе сегодня сообщили, что ведутся проверки цепочки поставок сахара для граждан.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», – отмечается в сообщении ведомства.

Общество,Видео,ФАС России,"Магнит",
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