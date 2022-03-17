Покупатели в российском магазине расхватали весь сахар. Снятые очевидцами кадры из опубликованы в Telegram-канале «Новости Москвы». Предположительно инцидент произошел в супермаркете «Магнит».
«Битва за сахар продолжается. Белый порошок в пакетах был разобран за 20 секунд», – говорится в публикации канала.
В Федеральной антимонопольной службе сегодня сообщили, что ведутся проверки цепочки поставок сахара для граждан.
«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», – отмечается в сообщении ведомства.