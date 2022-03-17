В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
2 часа назад

Зарубежные кино, музыку и игры предложили сделать общедоступными для россиян

СОВАСОВА

Для россиян предложили сделать бесплатными просмотр иностранного кино, музыки и игр. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующую просьбу в адрес главы Правительства РФ Михаила Мишустина.

Бесплатные кино, музыка и игры для России
Фото: pexelspexels

С просьбой обратился глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Он объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать – их деньги в большинстве случаев пропали.

В письме говорится: "Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур".

Павлов предложил способ борьбы с таким ущемлением прав россиян - перевод контента на свободное, общедоступное распространение в стране.

Общество,Олег Павлов,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители