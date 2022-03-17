Бесплатные кино, музыка и игры для России

Для россиян предложили сделать бесплатными просмотр иностранного кино, музыки и игр. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующую просьбу в адрес главы Правительства РФ Михаила Мишустина.

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С просьбой обратился глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Он объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать – их деньги в большинстве случаев пропали.

В письме говорится: "Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур".