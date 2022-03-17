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33 минуты назад

Семьи смогут оплачивать материнским капиталом частные детсады

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

В Минтруде напомнили, что пока у семей есть возможность тратить средства маткапитала на обучение ребенка исключительно в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами

Семьи смогут оплачивать материнским капиталом частные детсады
Фото: ТАССТАСС

Минтруд разработал законопроект, позволяющий использовать средства материнского капитала на оплату детских садов и других образовательных услуг, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями. Об этом говорится в сообщении Минтруда, опубликованном в четверг на сайте министерства.

"Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ - лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо - это организатор и педагог в одной роли", - говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что пока у семей есть возможность тратить средства маткапитала на обучение ребенка исключительно в образовательных организациях, являющихся юридическими лицами.

Как добавили в пресс-службе, ранее предполагалось разрешить направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. При принятии законопроекта, предлагаемого Минтрудом, образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с Пенсионным фондом соответствующее соглашение. Это позволит родителям направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.

Общество,Минтруд России,Пенсионный фонд РФ,
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