Семьи смогут оплачивать материнским капиталом частные детсады

"Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ - лицензию на право осуществления образовательной деятельности на территории РФ. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Согласно новым правилам исключение составляют только те ИП, где физическое лицо - это организатор и педагог в одной роли", - говорится в сообщении.