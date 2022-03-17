Прима-балерина Большого театра покинула Россию

Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова уехала из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

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Отмечается, что танцовщица собирается продолжить свою карьеру в Нидерландах. При этом изначально СМИ сообщали о том, что прима могла оформить отпуск на год.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском. В частности, Собчак опровергла слухи об эмиграции, а Ургант пообещал вернуться, заявив, что воспользовался возможностью взять отпуск.