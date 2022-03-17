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8 минут назад

Прима-балерина Большого театра покинула Россию

Елена Прошина

Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова уехала из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

Прима-балерина Большого театра покинула Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что танцовщица собирается продолжить свою карьеру в Нидерландах. При этом изначально СМИ сообщали о том, что прима могла оформить отпуск на год.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском. В частности, Собчак опровергла слухи об эмиграции, а Ургант пообещал вернуться, заявив, что воспользовался возможностью взять отпуск.

Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции

Позднее стало известно, что Россию покинула ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева. Заявление об увольнении она написала уже после того, как уехала в другую страну.

Общество,Лилия Гильдеева,Ольга Смирнова,Иван Ургант,Ксения Собчак,
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