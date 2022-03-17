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1 час назад

Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова

ТАССТАССиещё 10

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова, известная по картинам "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Неоконченная пьеса для механического пианино", умерла в возрасте 72 лет. Об этом сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умерла актриса Наталья Назарова
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

"На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. <...> Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В 1972 году окончила Школу-студию при МХАТ. В кино начала сниматься в 1972 году. В числе лучших работ актрисы - роли в картинах "Молодая жена" (реж. Леонид Менакер), "Старый новый год" (реж. Наум Ардашников, Олег Ефремов), "Последний побег" (реж. Леонид Менакер) и "Мисс миллионерша" (реж. Александр Рогожкин).

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