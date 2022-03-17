5008 человек госпитализировали с COVID в России

5 008 человек госпитализировали с COVID-19 в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в стране подтвердили 34 819 новых случав заражения коронавирусом.

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Лидерство по суточному приросту удерживает Свердловская область (+1804), второе место занимает Санкт-Петербург (+1560), третье — Москва (+1352). В Подмосковье зарегистрировано 512 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 17 484 257.

Выздоровели еще 112 614 пациентов, общее число переболевших россиян составляет 15 934 645. Умер еще 561 пациент, всего за время пандемии в стране зарегистрировали 363 039 летальных исходов у больных коронавирусом.