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45 минут назад

5008 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

5 008 человек госпитализировали с COVID-19 в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в стране подтвердили 34 819 новых случав заражения коронавирусом.

5008 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидерство по суточному приросту удерживает Свердловская область (+1804), второе место занимает Санкт-Петербург (+1560), третье — Москва (+1352). В Подмосковье зарегистрировано 512 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 17 484 257.

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Выздоровели еще 112 614 пациентов, общее число переболевших россиян составляет 15 934 645. Умер еще 561 пациент, всего за время пандемии в стране зарегистрировали 363 039 летальных исходов у больных коронавирусом.

Вакцинацию по данным на 11 марта прошли 84 489 088 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 53,6%.

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