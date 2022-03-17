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1 час назад

Прима-балерина Смирнова покинула Большой театр и уехала из России

Lenta.ruLenta.ru

Прима-балерина Ольга Смирнова ушла из Большого театра и продолжит карьеру в Нидерландах

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова уехала из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова покинула театр и уехала из России. Об этом сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.

Там же отмечается, что Смирнова собирается продолжить свою карьеру в Нидерландах. Известно, что в начале марта танцовщица опубликовала антивоенный пост в своем Telegram-канале.

По информации российских СМИ, балерина взяла в Большом театре отпуск за свой счет на год. Однако «Интерфакс» приводит следующий комментарий руководства ГАБТ:

«Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов».

Общество,Ольга Смирнова,
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