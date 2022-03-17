Пока вы спали: влияние санкций на всемирный банк и "решение" Турции по Украине

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Фото: ТАСС ТАСС

Всемирный банк оценил влияние антироссийских санкций

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России отразятся на мировом ВВП больше, чем спецоперация России по демилитаризации Украины. Об этом пишет РИА Новости.

При этом глава Всемирного банка также выразил уверенность, что странам удастся быстро восстановиться в случае прекращения поставок из РФ и Украины, в частности сектор сельского хозяйства сможет «приспособиться за год или около того».

На производителей сахара пожаловались в ФАС

По данным ассоциации «Русбренд», некоторые сахарные заводы начали выставлять закупочные цены в долларах, по курсу, который актуален на дату отгрузки продукции. С такой практикой уже столкнулись производители продуктов питания, пишут «Известия».

Ассоциация обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить ситуацию и принять меры, отметив, что такая практика грозит ростом цен на продукты питания, в рецептуре которых есть сахар. Юристы уточнили, что устанавливать цены можно в любой валюте, однако на это должны согласиться обе стороны.

Международный суд ООН потребовал прекратить российскую операцию

Международный суд ООН в Гааге удовлетворил 16 марта иск Украины против России. В поддержку этого решения выступили 13 судей, против проголосовали двое. Суд потребовал от России остановить военную операцию на украинской территории и призвал обе стороны воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить конфликт, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что юридически обязывающих последствий этого постановления для России не может быть, «поскольку решение начать операцию — это суверенное право, на которое не может повлиять никакой суд».

В Турции заявили об «определенных решениях» по Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о достижении в «очень искренней и доверительной обстановке» определенных решений по прекращению огня на Украине. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой держался более сдержанно. Он не исключил встречи президентов России и Украины, но только для закрепления договоренностей, достигнутых на более низких уровнях.

Интерес россиян к банковским вкладам вырос втрое

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в период с 24 февраля по 14 марта интерес россиян к банковским вкладам вырос в 3,3 раза. Наибольший интерес пользователей отмечен к вкладам в евро, где показатели месяц к месяцу увеличились на 326%, сообщают «Известия».