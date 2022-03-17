Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака на основе мема

В России может открыться сеть фастфуда на замену McDonald’s

Фото: Роспатент Роспатент

Роспатент принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену ушедшей с российского рынка сети фастфуда McDonald’s. Соответствующая запись находится в открытом реестре на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявка от ООО «Русское Поле-Логистик» проходит формальную экспертизу. В ней присутствует логотип — кириллическая буква «В» на красном фоне, частично повторяющая логотип McDonald’s.

Оригиналом этого логотипа является картинка из поста сообщества «Лентач», которое выкладывает в соцсетях мемы о новостях.

Администрация уже опубликовала сообщение в Telegram-канале, в котором обратила внимание на то, что заявка, поданная в Роспатент, использует этот мем в качестве символа будущей сети.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила 8 марта о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине.

Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать об уходе McDonald’s из России, так как на смену бренду могут прийти рестораны «У дяди Вани».