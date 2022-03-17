Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака на основе мема

Роспатент принял заявку на товарный знак «Дядя Ваня» на замену ушедшей с российского рынка сети фастфуда McDonald’s. Соответствующая запись находится в открытом реестре на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Заявка от ООО «Русское Поле-Логистик» проходит формальную экспертизу. В ней присутствует логотип — кириллическая буква «В» на красном фоне, частично повторяющая логотип McDonald’s.
Оригиналом этого логотипа является картинка из поста сообщества «Лентач», которое выкладывает в соцсетях мемы о новостях.
Администрация уже опубликовала сообщение в Telegram-канале, в котором обратила внимание на то, что заявка, поданная в Роспатент, использует этот мем в качестве символа будущей сети.
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила 8 марта о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине.
Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать об уходе McDonald’s из России, так как на смену бренду могут прийти рестораны «У дяди Вани».
Также ранее власти Москвы решили выделить 500 млн руб. на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы. За год отечественные сети общепита могут заместить около 250 ресторанов McDonald’s, закрывшихся в Москве.