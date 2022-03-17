За «искусственный дефицит» сахара в России пообещали штрафы

ФАС начала проверку цепочки поставок сахара в магазины

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Андрея Белоусова начала проверять цепочку поставок сахара в магазины, сообщается на сайте ведомства.

Проверка касается производителей, торговых сетей и посредников.

«ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита», — говорится в сообщении ведомства.

На это служба обещает реагировать «вплоть до оборотных штрафов» и при необходимости передавать материалы в прокуратуру.

Само отсутствие сахара на полках магазинов «в ряде регионов» ФАС связывает с ажиотажным спросом: он, по оценкам службы, поддерживается «недобросовестными организациями».