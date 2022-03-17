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50 минут назад

Володин: закон об ужесточении наказания за педофилию вступил в силу

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон об ужесточении наказания за педофилию вступил в силу с сегодняшнего дня.

Володин напомнил об ужесточении наказания за педофилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня», — заявил Володин.

По его словам, появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с ребёнком или несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего.

Также отягчающим будет обстоятельство, если лицо, совершившее такое преступление, осуществляет трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Кроме того, закон предусматривает ужесточение наказания за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей в возрасте до 14 лет. В таким случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

Володин добавил, что также «вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Общество,Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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