МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Украины

МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

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Отмечается, что 500 тонн из общего количества доставленного груза пришлось на эту неделю.

«МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины», — следует из сообщения МЧС.

На этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров ведомства доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины. В настоящее время формируется груз в Белгородской, Ростовской областях и Крыму. Речь идет о продуктах питания и предметах первой необходимости.

В настоящее время на пунктах пропуска в Ростовской области продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС, куда обратились более шести тысяч человек.

Тем временем, из Мариуполя на границу России в Ростовской области прибыли еще 13 автобусов, которые доставили примерно 300 беженцев. Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска.