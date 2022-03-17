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53 минуты назад

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины

Елена Прошина

МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 500 тонн из общего количества доставленного груза пришлось на эту неделю.

«МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины», — следует из сообщения МЧС.

На этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров ведомства доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины. В настоящее время формируется груз в Белгородской, Ростовской областях и Крыму. Речь идет о продуктах питания и предметах первой необходимости.

В настоящее время на пунктах пропуска в Ростовской области продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС, куда обратились более шести тысяч человек.

Тем временем, из Мариуполя на границу России в Ростовской области прибыли еще 13 автобусов, которые доставили примерно 300 беженцев. Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска.

Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторых приехавших из Мариуполя эвакуировали военные из центра города, где они три недели находились в подвалах многоэтажных домов или бомбоубежищах.

Общество,МЧС России,
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