Сэкономленные от переноса соревнований 8 млрд рублей направят на развитие спорта в России

"Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений, - сказал Чернышенко. - В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан. У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований - финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан - строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий".