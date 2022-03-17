Сэкономленные от переноса соревнований 8 млрд рублей направят на развитие спорта в России

Более восьми миллиардов рублей, сэкономленных от отмены международных соревнований, будет направлено на развитие российского спорта. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений, - сказал Чернышенко. - В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан. У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований - финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан - строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий".
Также вице-премьер сообщил, что по его поручению Минспорт разработает комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов российских спортсменов, находящихся за рубежом, и дорожную карту по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортивного оборудования. Помимо этого, дополнительная финансовая поддержка будет оказана субъектам, в которых тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.
"Сегодня в России продолжают тренировки взрослые спортсмены и дети из Луганской и Донецкой народных республик, всего их около 300 человек. Во всех субъектах имеется необходимая спортивная инфраструктура. Принимающим регионам из бюджета будут выделены дополнительные средства в виде субсидий на обеспечение пребывания, экипировки и тренировочного процесса спортсменов из ДНР и ЛНР", - добавил вице-премьер.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого ряд международных спортивных организаций отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Также на территориях обеих стран отменили проведение мировых и континентальных стартов.