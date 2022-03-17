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4 часа назад

Израильтяне начали отмечать Пурим

Большая АзияБольшая Азия

Израильтяне с заходом солнца в среду начали отмечать Пурим — самый веселый праздник в еврейской традиции. В этот день принято, устраивать веселые шествия и карнавалы, дарить сладости знакомым, а также участвовать в «пуримшпил» — народных театрализованных представлениях с музыкальными номерами и пародиями.

По всему миру израильтяне отмечают Пурим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карнавальные шествия в этом году в Израиле проводятся впервые с 2019 года, отмечает газета «Едиот ахронот». В 2020 году все публичные мероприятия в этот период были уже отменены из-за коронавируса, а в прошлом году в марте все еще продолжали действовать жесткие карантинные ограничения.

Пурим отмечают в 14-й день месяца адар. В этом году он выпадает на период с вечера 16 марта по вечер 17 марта. В еврейском календаре в соответствии с традицией дни считаются от заката до заката.

Пурим празднуют в память о далеких временах, когда произошло чудесное спасение евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления. Аман — фаворит персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса) — задумал истребить евреев. Об этом узнал мудрец Мордехай и попросил свою двоюродную сестру, иудейку Эстер — жену царя — молить супруга о помиловании своего народа. Артаксеркс поддался уговорам жены и обратил злой умысел своего фаворита против него самого.

Эти события описаны в свитке Эстер — одной из 24 книг Танаха, торжественное чтение которого является обязательной заповедью праздника Пурим. А для светской публики, и особенно детей, это праздник означает, прежде всего, карнавалы и множество концертов. Во многих городах и даже школах ряженые проводят маскарадные шествия, называемые «Адлояда». Гастрономическая примета Пурима — особое треугольное печенье со сладкой начинкой, называемое «уши Амана».

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