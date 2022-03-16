Гришковец назвал причину смерти актера Евгения Сытого

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», - заявил Гришковец.

Он назвал Сытого актером «абсолютного, могучего, народного дарования». По словам Гришковца, дарование Сытого сравнимо разве что с талантом знаменитого советского актера Евгения Леонова .

Актер театра и кино Евгений Сытый (настоящая фамилия Костюков) скончался на 53 году жизни. В МХТ имени Чехова сообщили, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Дебют Евгения Сытого в кино состоялся в 2002 году, а популярность принесли проекты «Коктебель», «Сумасшедшая помощь», «Пока ночь не разлучит», «Гоголь. Начало», «Аритмия», «Эпидемия», «Доктор Лиза» и другие. С 2016 года он играл в труппе МХТ им. А.П. Чехова.