В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
27 минут назад

Гришковец назвал причину смерти актера Евгения Сытого

Вероника Полынина

Причиной смерти актера Евгения Сытого стало онкологическое заболевание. Об этом рассказал «Газете.ру» драматург Евгений Гришковец.

Гришковец назвал причину смерти актера Евгения Сытого
Фото: ТАССТАСС

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», - заявил Гришковец.

Он назвал Сытого актером «абсолютного, могучего, народного дарования». По словам Гришковца, дарование Сытого сравнимо разве что с талантом знаменитого советского актера Евгения Леонова.

Актер театра и кино Евгений Сытый (настоящая фамилия Костюков) скончался на 53 году жизни. В МХТ имени Чехова сообщили, что причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Дебют Евгения Сытого в кино состоялся в 2002 году, а популярность принесли проекты «Коктебель», «Сумасшедшая помощь», «Пока ночь не разлучит», «Гоголь. Начало», «Аритмия», «Эпидемия», «Доктор Лиза» и другие. С 2016 года он играл в труппе МХТ им. А.П. Чехова.

Общество,Евгений Гришковец,Евгений Леонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители