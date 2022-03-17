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1 час назад

Власти запретили уехавшим из России гражданам продавать и покупать недвижимость

Vse42.ruVse42.ruиещё 2

Россияне, которые уехали или живут в недружественных странах, больше не смогут распоряжаться своей недвижимостью на территории родины. Такие новые ужесточенные правила купли-продажи вступили в силу в начале марта.

Кого коснутся новые порядки для сделок с недвижимостью
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Теперь для регистрации сделок с недвижимостью в России действуют новые порядки, которые принял Росреестр после указа президента "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".

Согласно изменениям, россиянам будет невозможно продать или купить недвижимость, если они живут в недружественных странах. К таким в настоящее время относятся не менее 25 государств: от членов Евросоюза и Великобритании до Республики Кореи и Японии.

– Лицами недружественных иностранных государств не признаются лица, находящиеся под контролем российских юридических лиц или физических лиц, а также если информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ, – уточнили в Росреестре "Интерфакс-Недвижимость".

Для оформления сделок купли-продажи недвижимости россиянину нужно будет предоставить пакет документов в Росреестр. Последний требует заявление-гарантию об отсутствии гражданства (в том числе второго) недружественной страны. Владелец или покупатель в том числе не должен жить на территории попавших под ограничение странах. Если все же хозяин недвижимости живет в признанном РФ недружественным государстве, разрешение на сделку продажи нужно будет получать у правительственной комиссии.

Отметим, что остальные сделки россиян внутри РФ и проживающих в государствах вне "черного списка" не коснутся новые правила.

Общество,Росреестр,ЕС,
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