На льду Байкала в Бурятии прошел автофестиваль скорости. Видео

В селе Максимиха Баргузинского района прошел завершающий этап гранд-тура команд "Байкальской мили". Поставить новые рекорды по скорости на льду вышли 70 единиц разнообразной техники, 94 команды и более 500 участников. Среди них и представительницы прекрасного пола, которые тоже решили себя испытать.

Гранд-тур стартовал в середине февраля сразу из нескольких городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. Его участники преодолели порядка шести тысяч километров.

После этого участники фестиваля скорости проехали на ледяной поверхности на транспортных средствах. Организаторы рассказали, что абсолютный рекорд в ходе соревнований установил Лев Гаряев. За рулем четырехколесной машины он достиг скорости в 263,745 км/ч на миле. А на самом быстром мотоцикле оказался Кирилл Битков со скоростью в 239,393 км/ч на миле.

По словам заместителя председателя правительства Республики Бурятия Ивана Альхеева, в этом году участников оказалось на порядок больше из-за гранд-тура, приехали команды из Белоруссии и Казахстана. Также "Байкальская миля" стала мероприятием экологических и социальных инициатив.