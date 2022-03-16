В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
38 минут назад

На льду Байкала в Бурятии прошел автофестиваль скорости. Видео

Александр Кузьмин

В селе Максимиха Баргузинского района прошел завершающий этап гранд-тура команд "Байкальской мили". Поставить новые рекорды по скорости на льду вышли 70 единиц разнообразной техники, 94 команды и более 500 участников. Среди них и представительницы прекрасного пола, которые тоже решили себя испытать.

Гранд-тур стартовал в середине февраля сразу из нескольких городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. Его участники преодолели порядка шести тысяч километров.

После этого участники фестиваля скорости проехали на ледяной поверхности на транспортных средствах. Организаторы рассказали, что абсолютный рекорд в ходе соревнований установил Лев Гаряев. За рулем четырехколесной машины он достиг скорости в 263,745 км/ч на миле. А на самом быстром мотоцикле оказался Кирилл Битков со скоростью в 239,393 км/ч на миле.

По словам заместителя председателя правительства Республики Бурятия Ивана Альхеева, в этом году участников оказалось на порядок больше из-за гранд-тура, приехали команды из Белоруссии и Казахстана. Также "Байкальская миля" стала мероприятием экологических и социальных инициатив.

"Все единицы транспортного средства проходят техническую инспекцию до того, как машина попадает на лед, чтобы транспортное средство было экологически безопасным и безопасным для движения", - отметил организатор фестиваля Сергей Мальцев.

Общество,Видео,Сергей Мальцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители