Создатель «Глаза Бога» начал борьбу с украинскими фейками

Платформа для получения личных данных «Глаз Бога» начинает борьбу с фейками о ситуации на Украине. Об этом «Газете.ru» заявил создатель сервиса, российский программист Евгений Антипов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

По словам Евгения Антипова, после начала спецоперации в Интернете появились фейки «с кучей очевидных ляпов», на которые «ведутся» эмоциональные и невнимательные обыватели со всего мира.

«Глаз Бога» активно используется для разоблачения украинских фейков, в которых есть конкретные люди — достаточно просто загрузить фотки участников очередной постановки, чтобы выяснить, кто есть кто. (…) Пора положить конец низкопробным фейкам и информационной войне против России в соцсетях», — заметил он.

IT-специалист выразил готовность предоставить разоблачителям фейков, админам пабликов и каналов, а также журналистам изданий из разных стран мира бесплатный доступ к «Глазу Бога» и максимальные возможности поиска.

При этом Антипов подчеркнул, что физические и юридические лица из недружественных России стран не смогут скрыть свои данные в инфраструктуре сервиса. Также вводятся санкции и в адрес западных компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, они не смогут получить консультации или услуги, предоставляемые «Глазом Бога».