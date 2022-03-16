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28 минут назад

Эксперты дадут определение гражданской идентичности современных россиян

ТАССТАСС

Специальный экспертный совет при Минобрнауки по развитию исторического образования займется определением гражданской идентичности россиян. Об этом в среду заявила замглавы министерства Елена Дружинина на заседании совета.

Эксперты дадут определение гражданской идентичности современных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в рамках совета будут созданы три рабочие группы. Первые две займутся созданием историко-культурного стандарта, концепции преподавания истории в вузах, экспертизой учебных пособий, научно-просветительской работой.

"И третья рабочая группа займется не самым простым вопросом - определением гражданской идентичности. В рамках ее [группы] деятельности запланирован ряд социологических исследований на тему того, какие факторы, даты и события формируют гражданскую идентичность у современных россиян", - сказала Дружинина.

По ее словам, также будут изучены ситуация в среде молодежи, влияние миграции на формирование идентичности. Результаты исследования станут основой для единого пособия для вузов.

Елена Дружинина,
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