Эксперты дадут определение гражданской идентичности современных россиян

Специальный экспертный совет при Минобрнауки по развитию исторического образования займется определением гражданской идентичности россиян. Об этом в среду заявила замглавы министерства Елена Дружинина на заседании совета.

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По ее словам, в рамках совета будут созданы три рабочие группы. Первые две займутся созданием историко-культурного стандарта, концепции преподавания истории в вузах, экспертизой учебных пособий, научно-просветительской работой.

"И третья рабочая группа займется не самым простым вопросом - определением гражданской идентичности. В рамках ее [группы] деятельности запланирован ряд социологических исследований на тему того, какие факторы, даты и события формируют гражданскую идентичность у современных россиян", - сказала Дружинина.