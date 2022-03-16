В России предсказали повышение цен на летний отдых

«Что касается цен, то основную долю расходов отелей составляют зарплаты персонала и коммунальные услуги. В прошлом году был очень большой рост зарплат линейного персонала в отелях, от 30 до 70 процентов, поэтому в этом году такого большого роста зарплат уже не будет. Коммунальные услуги также, надеюсь, не будут дорожать выше уровня инфляции», — объяснил Высоканов.