Мишустин: семьи с детьми от 8 до 16 лет получат первые выплаты уже в мае

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае, они будут зачисляться за период с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.
"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", - сказал он.
Мишустин напомнил, что систему социальных выплат семьям с детьми нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан и чтобы помощь от государства им приходила быстрее.
"Особенно если родители потеряли работу или [у них] возникли какие-то другие трудности", - добавил он.
Глава кабмина напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу повышать уровень социальной защиты россиян.
"Это необходимая мера, учитывая, что новые пакеты внешних санкций, как сказал глава государства, наносят удар по каждой семье", - указал премьер.