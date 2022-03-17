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1 час назад

Выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

ТАССТАССиещё 14

Средства для детей, растущих в семьях с невысокими доходами будут начисляться за период с 1 апреля.

Мишустин: семьи с детьми от 8 до 16 лет получат первые выплаты уже в мае
Фото: ТАССТАСС

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае, они будут зачисляться за период с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", - сказал он.

Мишустин напомнил, что систему социальных выплат семьям с детьми нужно настроить так, чтобы оперативно учитывать материальное положение граждан и чтобы помощь от государства им приходила быстрее.

"Особенно если родители потеряли работу или [у них] возникли какие-то другие трудности", - добавил он.

Глава кабмина напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу повышать уровень социальной защиты россиян.

"Это необходимая мера, учитывая, что новые пакеты внешних санкций, как сказал глава государства, наносят удар по каждой семье", - указал премьер.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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