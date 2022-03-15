В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили об аномальных морозах

Lenta.ruLenta.ru

Аномальные для марта морозы придут в ближайшие дни в Центральную Россию, на Урал, в Западную Сибирь и Поволжье. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Россиян предупредили об аномальных морозах
Фото: Влад Некрасов / КоммерсантъВлад Некрасов / Коммерсантъ

«Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление. Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории», — заявил синоптик.

Россиянам пообещали нестандартную погоду

По его словам, в Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта температура воздуха опустится до 13-18 градусов мороза, что на семь-девять градусов ниже нормы.

В Приволжье температура опустится до 17-22 градусов мороза, в Ростовской области — до минус 13, а в Краснодарском крае — до минус восьми градусов. В некоторых регионах Урала похолодает до минус 27.

Он отметил, что в этих регионах такие морозы редки даже в январе.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что весна в Москву придет позже обычного. В предстоящую неделю перехода положительной среднесуточной температуры ждать не стоит.

Общество,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители