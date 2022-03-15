Россиян предупредили об аномальных морозах

Аномальные для марта морозы придут в ближайшие дни в Центральную Россию, на Урал, в Западную Сибирь и Поволжье. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

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«Аномалия семь-десять градусов — это опасное погодное явление. Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию европейской части страны, Урала и Западной Сибири. Аномалии также на очень большой территории», — заявил синоптик.

По его словам, в Центральном федеральном округе с 16 по 19 марта температура воздуха опустится до 13-18 градусов мороза, что на семь-девять градусов ниже нормы.

В Приволжье температура опустится до 17-22 градусов мороза, в Ростовской области — до минус 13, а в Краснодарском крае — до минус восьми градусов. В некоторых регионах Урала похолодает до минус 27.

Он отметил, что в этих регионах такие морозы редки даже в январе.