Европейцы отказались от совместной с Россией миссии на Марс

Совместная российско-европейская миссии "ЭкзоМарс", запуск которой намечен на сентябрь 2022 года, не состоится. Об этом принял решение правящий совет Европейского космического агентства.В принятом решении запуск миссии на российской ракете признан "невозможным". При этом европейская сторона, которая изготовила марсоход "Розалин Франклин", будет искать возможность запуска миссии на другом носителе, чтобы не зависеть от российской стороны.

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Ранее в ЕКА заявили, что в условиях взаимных санкций между "Роскосмосом" и Европейским космическим агентством запуск осенью 2022 года совместной миссии "ЭкзоМарс" маловероятен.

"Что касается продолжения программы "ЭкзоМарс", санкции и более широкий контекст делают запуск в 2022 году весьма маловероятным. Генеральный директор ЕКА проанализирует все варианты и подготовит официальное решение о дальнейших действиях государств-членов ЕКА", — говорится в заявлении.

Несколько лет "Роскосмос" и ЕКА осуществляет двухэтапную совместную марсианскую миссию "ЭкзоМарс". В ее рамках в 2016 на орбиту Марса был запущен европейский аппарат TGO с российскими научными приборами. Осенью 2022 года запланирован второй этап – запуск посадочной миссии на поверхность Марса с российской спускаемой платформой и европейским марсоходом.