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33 минуты назад

Вода из Днепра дошла до первой насосной станции Крыма

Lenta.ruLenta.ru

Северо-Крымский канал, разблокированный российскими военными на территории Украины, наполнился днепровской водой до первой насосной станции на территории Крыма. Об этом заявил премьер-министр полуострова Юрий Гоцанюк, передает «Интерфакс».

Вода из Днепра дошла до первой насосной станции Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что в настоящее время вода поступает из Херсонской области.

Днепровская вода будет подаваться в различные сети на территории Крыма, заверил Гоцанюк. По его словам, насосные станции установлены на протяжении всего Северо-Крымского канала.

Власти продолжали обслуживать инфраструктуру Северо-Крымского канала, несмотря на прекращение подачи воды со стороны Украины, уточнил крымский премьер-министр.

24 февраля глава Крыма Сергей Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды.

Строительство Северо-Крымского канала, который был предназначен для снабжения засушливых зон республики и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло в период с 1961 по 1971 год.

Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.

Общество,Игорь Вайль,Юрий Гоцанюк,Сергей Аксенов,
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