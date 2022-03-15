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8 минут назад

В Московском театре Ермоловой разгорелся новый скандал

Елена Прошина

В Московском драматическом театре имени Ермоловой разгорелся очередной скандал: по словам артистов, им приписывают несуществующие прогулы. Как заявила актриса Василиса Пьявко в беседе с Teleprogramma.pro, ее обвинили в нарушениях трудового распорядка, тогда как у нее нет ни спектаклей, ни репетиций.

В Московском театре Ермоловой разгорелся новый скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В трудовом договоре есть строчка, что артисты должны соблюдать правила распорядка, но на момент подписания договора эти правила уже не действовали. И поэтому руководство театра, не желая занимать меня в спектаклях, ведет себя весьма некорректно», — заявила она.

Пьявко отметила, что является инвалидом, а потому ей положены дополнительные дни отдыха. Недавно ее вызвали в театр для подписания дополнительного соглашения, где объяснили, что она обязана находиться на рабочем месте с 11:00 до 18:30. По мнению актрисы, руководство идет на хитрости с допсоглашениями.

«Но такую вещь проделывают не со всеми, что, во-первых, является нарушением ст. 2 Трудового кодекса, где речь идет о том, что все работники равны перед законом. А если речь идет о правилах, то должны вызывать всех», – подчеркнула Пьявко.

Напомним, что летом 2021 года в театре имени Ермоловой произошло массовое увольнение актеров, в число которых попали люди, которые работали с бывшим худруком театра Владимиром Андреевым и актрисы старше 40 лет. Среди них оказалась Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова.

10 марта суд восстановил на работе с компенсацией вынужденного прогула и морального вреда четверых актеров театра им. Ермоловой – Марию Бортник, Людмилу Шмелеву, Александра Ковалева и Павла Галича.

Общество,Людмила Шмелева,Мария Бортник,Василиса Пьявко,Павел Галич,Елена Папанова,Владимир Андреев,Александр Ковалев,Анатолий Папанов,
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