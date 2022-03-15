Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о вариантах возвращения домой застрявшим за границей россиянам. Вернуться можно на рейсах иностранных компаний или ждать вывозные спецрейсы. Об этом пишут «Известия».
По словам Осауленко, сейчас за рубежом находится около 25 тыс. организованных российских туристов, для которых туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию, однако это пока невозможно из-за ограничений полетов.
«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают», - рассказал специалист.
При этом он добавил, что туркомпании по-прежнему бесплатно продлевают проживание в отелях своим клиентам. Осауленко также добавил, что за границей сейчас находится порядка 25 тыс. самостоятельных путешественников. Они могут добраться до России на регулярных рейсах иностранных компаний с пересадками, но это очень дорого.
Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали страны, куда российские туристы могут отправиться без пересадок самолетами зарубежных перевозчиков. Так, в марте прямые рейсы из России заявлены в 15 стран: Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.