Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о вариантах возвращения домой застрявшим за границей россиянам. Вернуться можно на рейсах иностранных компаний или ждать вывозные спецрейсы. Об этом пишут «Известия».

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По словам Осауленко, сейчас за рубежом находится около 25 тыс. организованных российских туристов, для которых туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию, однако это пока невозможно из-за ограничений полетов.

«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают», - рассказал специалист.

При этом он добавил, что туркомпании по-прежнему бесплатно продлевают проживание в отелях своим клиентам. Осауленко также добавил, что за границей сейчас находится порядка 25 тыс. самостоятельных путешественников. Они могут добраться до России на регулярных рейсах иностранных компаний с пересадками, но это очень дорого.