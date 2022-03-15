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29 минут назад

Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения

Елена Прошина

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о вариантах возвращения домой застрявшим за границей россиянам. Вернуться можно на рейсах иностранных компаний или ждать вывозные спецрейсы. Об этом пишут «Известия».

Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Осауленко, сейчас за рубежом находится около 25 тыс. организованных российских туристов, для которых туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию, однако это пока невозможно из-за ограничений полетов.

«С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают», - рассказал специалист.

При этом он добавил, что туркомпании по-прежнему бесплатно продлевают проживание в отелях своим клиентам. Осауленко также добавил, что за границей сейчас находится порядка 25 тыс. самостоятельных путешественников. Они могут добраться до России на регулярных рейсах иностранных компаний с пересадками, но это очень дорого.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали страны, куда российские туристы могут отправиться без пересадок самолетами зарубежных перевозчиков. Так, в марте прямые рейсы из России заявлены в 15 стран: Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

Общество,Александр Осауленко,Ассоциация туроператоров России,
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